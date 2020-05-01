Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проблемах, которые грозят мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, который фактически отменил карантин в своем городе.

Об этом говорится в традиционном обращении президента к украинцам, которое опубликовано 1 мая.

"Отдельный "плаенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая", - сказал Зеленский

Зеленский назвал случившееся "попыткой заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия".

"На будущее: это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", - добавил Зеленский.

Напомним, после того, как городские власти Черкасс ослабили карантин, мэру города Анатолию Бондаренко пригрозил министр МВД Арсен Аваков.

После этого мэр Черкасс отреагировал на угрозы и заявил, что, смягчив карантин, местная власть восстановила социальную справедливость.