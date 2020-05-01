Украинские предприниматели с детьми, возрастом до 10 лет, получат от государства около 2 тысяч гривен пособия. Таким образом власти попытаются улучшить материальное положение людей во время карантина.

Об этом в пятницу, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения к гражданам.

Сообщается, что власти планируют запустить антикризисную программу социальной защиты семей. По словам президента, предприниматели первой и второй групп налогоплательщиков смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

"После согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 000 семей физических лиц - предпринимателей смогут получить такую ​​помощь. Размер выплаты - около двух тысяч гривен, программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены", - заявил Зеленский.

Напомним, что недавно Кабинет министров выделил 6 млрд грн на пособия по безработице, которые теперь можно оформить онлайн.

Ранее мы писали, что в Украине уровень безработицы из-за введения карантина в апреле-июне возрастет до около 12%.