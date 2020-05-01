Во Львове полиция составила админпротокол на 43-летнего организатора акции протеста малых предпринимателей против карантина, которая состоялась 1 мая. Мужчину обвинили в нарушении постановления Кабмина о карантине, поскольку в акции приняли участие более 30 человек, хотя в заявке на событие указывалось, что это будет одиночный пикет. Об этом говорится на странице ГУНП Львовской области в соцсети.

"Участие в организованном 43-летним львовянином мероприятии на пл. Рынок приняли около тридцати человек, что является нарушением требований постановления Кабмина. Перед началом акции, которая была заявлена ​​как одиночный пикет, полицейские провели с организатором разъяснительную беседу, однако, несмотря на это, в мероприятии приняли участие около тридцати человек", - говорится в сообщении.

Во время протеста у городского совета несколько десятков мелких предпринимателей требовали снять запрет на работу во время карантина. По данным СМИ, участники акции соблюдали дистанцию ​​и были на улице в масках.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские рестораторы решили устроить в субботу пикник под Офисом Зеленскогов знак протеста против запрета работы летних площадок.

Также мы сообщали, что работники "Скорой помощи" вышли 1 мая на акцию протеста из-за мизерных доплат.