НБУ прогнозирует снятие карантина в стране уже с середины мая. При этом по версии финрегулятора, почти все ограничения, введенные в Украине для борьбы с коронавирусом, будут сняты с конца июня.

Об этом гласит инфляционный отчет Национального банка Украины, опубликованный в пятницу, 1 мая.

Так, по данным НБУ, первый шаг ослабления карантинных мер, который наступит с середины мая, предусматривает возобновление торговли непродуктовыми товарами, предоставления услуг по личному уходу, работы ресторанов и кафе, общественного транспорта и междугороднего сообщения.

При этом массовые спортивные, развлекательные мероприятия и посещение кинотеатров все еще останется под запретом. С середины мая все еще нельзя будет путешествовать за границу, авиасообщение также не будет возобновлено.

Что касается второго этапа, то согласно прогнозу Нацбанка, с его наступлением в конце июня перестанут действовать практически все карантинные меры. Тем не менее, еще на долгое время сохранятся ограничения на проведение больших концертов, спортивных чемпионатов и прочих мероприятий.

"В то же время такие остаточные ограничения не будут иметь заметного влияния на экономику, однако будут служить определенным барьером для распространения эпидемии", - заявили в НБУ.

Напомним, что с сегодняшнего дня началось ослабление карантинных ограничений в Украине. С 1 мая возобновили работу почти 900 агропродовольственных рынков.

Ранее мы писали, что 24 апреля Кабмин опубликовал пять главных шагов по выходу из карантина. План состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет условие его наступления.