В Мукачево с понедельника, несмотря на карантин, откроют торговые центры и парки
Смягчить ограничения, несмотря на общегосударственный карантин до 11 мая, решили и в Мукачево. С понедельника, 4 мая, городские власти открывают там торговые центры и парки. Об этом сообщается на странице Мукачевского горсовета в Facebook.
"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение было принято ТЭБ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, при каких условиях будут работать ТЦ:
- использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
- обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
- пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. м;
- соблюдение дистанции между посетителями не меньше 1,5 м;
- наличие дезинфекторов на входе.
Также с понедельника допускается посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, что накануне городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив работу магазинов и посещение зеленых зон.
Также мы сообщали, что против властей Днепра готовят возбуждение уголовного дела за ослабление карантина.