Смягчить ограничения, несмотря на общегосударственный карантин до 11 мая, решили и в Мукачево. С понедельника, 4 мая, городские власти открывают там торговые центры и парки. Об этом сообщается на странице Мукачевского горсовета в Facebook.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение было принято ТЭБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, при каких условиях будут работать ТЦ:

использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;

обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. м;

соблюдение дистанции между посетителями не меньше 1,5 м;

наличие дезинфекторов на входе.



Также с понедельника допускается посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.



Напомним, что накануне городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив работу магазинов и посещение зеленых зон.

Также мы сообщали, что против властей Днепра готовят возбуждение уголовного дела за ослабление карантина.