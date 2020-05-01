С понедельника в Мукачево заработают магазины. Фото: facebook.com

Смягчить ограничения, несмотря на общегосударственный карантин до 11 мая, решили и в Мукачево. С понедельника, 4 мая, городские власти открывают там торговые центры и парки. Об этом сообщается на странице Мукачевского горсовета в Facebook.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Соответствующее решение было принято ТЭБ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, при каких условиях будут работать ТЦ:

  • использование посетителями средств защиты - респираторов или защитных масок;
  • обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведение дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
  • пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. м;
  • соблюдение дистанции между посетителями не меньше 1,5 м;
  • наличие дезинфекторов на входе.
     

Также с понедельника допускается посещение парков и скверов с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

скриншот сообщения

 
Напомним, что накануне городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив работу магазинов и посещение зеленых зон

Также мы сообщали, что против властей Днепра готовят возбуждение уголовного дела за ослабление карантина.

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