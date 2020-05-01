Полиция готовится возбудить уголовное дело против властей Днепра за ослабление карантина с 30 апреля.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал мэр города Борис Филатов.

"Как мне стало известно, в ближайшее время вслед за мэрией Черкасс будет возбуждено уголовное дело за ослабление мер карантина и в городе (Днепр - Ред.). В отличие от черкасских коллег, которые сообщили, что они перестали бояться правоохранительных органов, мы - люди законопослушнее. А юридическое качество нормативных документов Кабмина оставляет желать лучшего. Все наши действия совершены в рамках закона. Мы готовы дать пояснения по всем принятым решениям. Кроме того, в своем обращении я три раза подчеркнул, что необходимо выполнять все требования полиции, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В чем согласен с мэром Черкасс: общество не должно жить двойными стандартами. А значит гипермаркет "Эпицентр" не должен иметь преимущество перед маленьким строительным магазином", - сказал Филатов.

Напомним, что со вчерашнего дня в городе возобновлена работа общепитов (на вынос), химчисток, СТО и ремонтных мастерских. Также с 4 мая жителям Днепра разрешаются прогулки по бульварам и в зеленых зонах.

Ранее мы писали, что в Черкассах власти приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, уже с 30 апреля. В ответ на это полиция начала уголовное производство.