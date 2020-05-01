Киевские полицейские выявили в столице еще один ресторан, который как и принадлежащий нардепу Николаю Тищенко "Велюр", работал во время карантина. Заведение расположено в Голосеевском районе Киева.

б этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что вопреки требованиям карантина, ресторан продолжал обслуживать клиентов. На момент проверки полицейские обнаружили четверых посетителей за двумя столиками. За нарушение требований ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на администратора заведения составлен протокол.

Заведение могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские рестораторы решили устроить в субботу пикник под Офисом Зеленского, протестуя против запрета открытия летних площадок.

Также мы сообщали, что нарушая карантин, слуги народа решили "обмыть" закон о продаже земли в киевском ресторане.