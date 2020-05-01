Татьяне Пьяновой, которую утром 30 апреля задержали в Харькове с ножом и отрезанной головой ее 13-летней дочери Кристины, проведут психиатрическую экспертизу. Если женщину признают вменяемой, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Сообщается, что 38-летняя женщина не состояла на каком-либо учете, в том числе - в психиатрической больнице. Ранее о том, что в момент задержания она была явно не в себе, но не пьяная и не под воздействием наркотиков, сообщали правоохранители.

Вчера, 30 апреля, суд уже рассмотрел и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для Татьяны ареста на 60 суток в качестве меры пресечения без права на залог. В ходе заседания подозреваемая вела себя неадекватно: кричала на присутствующих и говорила, что ее ожидает "суд божий".

Напомним, утром 30 апреля на улице Полтавский Шлях в Харькове полицейские задержали голую женщину. В одной руке у нее был нож, а в другой пакет с головой ее 13-летней дочери. О найденном обезглавленном теле ребенка в доме в селе Подворки спустя несколько часов в полицию сообщил брат задержанной.

"Страна" подробно рассказывала о подробностях происшествия, а также о том, что известно о семье, в которой произошло горе.