В Чехии, где с 27 апреля уже открылись гостиницы и рестораны с террасами, правительство ускорило смягчение карантинных мер. Несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, с 11 мая в стране решили открыть торговые точки и разрешить массовые мероприятия до 100 человек.

Об этом сообщает чешское издание iROZHLAS.

Так, министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что с 11 мая в стране будут разрешены общественные, спортивные и культурные мероприятия, а также свадебные и церковные службы, в которых могут принять участие до 100 человек.

Откроются все магазины в торговых центрах, парикмахерские и салоны красоты, музеи и галереи, сады и замки, а также некоторые площадки для подготовки профессиональных спортсменов.

Кроме того, с 11 мая в стране заработают кинотеатры и театры - при условии присутствия в зале до 100 человек. Также между зрителями должны быть пустые места, если люди не являются членами семьи.

Также дети в возрасте до 7 лет больше не будут обязаны носить маски в детском саду. А ученикам девятых классах по желанию позволят вернуться к обучению.

Между тем, количество новых случаев инфицирования в Чехии растет третий день подряд. В четверг было обнаружено 103 случая заболевания коронавируса - впервые за девять дней ежедневная инфекция превысила 100 случаев.

Напомним, "Страна" разибралась, почему Чехия первой в ЕС открывает границы и выходит из карантина.