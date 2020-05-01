Несмотря на обещанное открытие рынков во время карантина с 1 мая, сегодня в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной. Остальные базары готовятся возобновить работу в ближайшие дни.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщают корреспонденты "Страны" в своем материале, посвященном анализу, как украинцы начали выходить из карантина.

Так, по состоянию на сегодня, в Киеве закрыты такие торговые площадки:

Лукьяновский рынок

Оптовый рынок на вокзале

Дарницкий рынок

рынок "Березняки" (работают только киоски с овощами и фруктами)

Владимирский рынок

Бессарабский рынок

рынок "Днепр"

Житний рынок

Таким образом, единственным рынком, который ознаменовал ослабление карантина в Киеве, стал оптовый "Столичный". Тем не менее, попасть на его территорию - трудная задача, ведь на въезде на территорию рынка наблюдалась пробка.

Что касается санитарных мер предосторожности, то их в "Столичном" соблюдают частично. Через температурный скрининг проходят только водители, желающие попасть на территорию на собственном транспорте. Температура тела пассажиров или тех, кто пришел на рынок пешком никак не проверялась. При этом в павильоне "Столичного", на входе в который никакого температурного скрининга также не было, наблюдалось скопление людей - более ста человек.

Напомним, что 29 апреля Кабмин принял решение снова открыть рынки. Примечательно, что это происходит уже не впервые. Ранее работу рынков разрешали возобновить 31 марта. Однако уже через две недели рыночная торговля продовольствием снова оказалась под запретом.

Ранее мы писали, что руководители рынков Тернополя отказались открывать их, несмотря на разрешение от Кабмина.