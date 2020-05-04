25-летний сына председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко, которого называют человеком авторитетного друга Зеленского, владеет квартирой в новостройке в центре Киева и автомобилем Porsche Macan 2019 выпуска. Это имущество может стоить около 300 000 долларов.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слидство.Инфо".



Уточняется, что Алексея Любченко назначили на должность главы Государственной налоговой службы 29 апреля этого года. Ранее он уже работал в этой системе, занимая руководящие посты в Кировоградской и Черкасской областях. А потом - и в Государственной налоговой администрации Украины. Последние несколько лет Любченко работал в частном секторе.

По данным журналистов, c 2013 года сыну Любченко принадлежит квартира в более 100 квадратных метров, а также паркоместо в одной из новостроек, в центре Киева. На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. Сейчас он заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа.

Около двух месяцев назад Любченко-младший приобрел авто Porsche Macan 2019 выпуска. На официальном сайте автопроизводителя цена на такой автомобиль стартует от 72 тысяч долларов.

По словам сына главного налоговика страны, он заработал на этот автомобиль, занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП (физическое лицо-предприниматель - Ред.) третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - отметил Андрей Любченко.

Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как выяснилось, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Напомним, что прошлого главу Налоговой Сергея Верланова уволили в пятницу, 24 апреля на внеочередном заседании правительства, вместе с ним был уволен и глава Таможенной службы Максим Нефедов.

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