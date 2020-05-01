В Армении, где режим чрезвычайного положения из-за коронавируса был объявлен 16 марта, скоро снимут рад карантинных ограничений. Будет возобновлена работа общепитов, но только при условии обслуживания гостей на улице.

Об этом в пятницу, 1 мая, заявил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян во время пресс-конференции, передает РИА "Новости".

"С 4 мая полностью будет разрешена работа перерабатывающей отрасли, полностью будет разрешено строительство, производство текстильной продукции, обуви, мебели.", - заявил чиновник.

Он также добавил, что с этого же числа возобновят работу рестораны и кафе со столиками на улице. При этом обслуживание клиентов таких заведений в закрытых помещениях останется под запретом.

"Спортклубы будут открыты только для профессиональных спортсменов, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Деятельность должна соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и будет строго контролироваться", - добавил Симонян.

При этом ТРЦ не смогут открыться с 4 мая, однако внутри этих торговых заведений смогут обслуживать посетителей аптеки и продовольственные магазины.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня количество зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 2148 человек. От Covid-19 умерли 35 инфицированных, выздоровели 977 человек.

Напомним, что первый случай Covid-19 был обнаружен в Армении ровно два месяца назад. Инфицированный прибыл из Ирана в конце февраля.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксировано уже 10 861 случаев заражения коронавирусом Covid-19.