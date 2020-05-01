Из-за эпидемии коронавируса традиционная первомайская "Монстрация" перешла в онлайн. Сегодня пользователи социальных сетей публикуют фото плакатов с абсурдными лозунгами.

"Монстрация" - это ежегодное шествие людей с нелепыми и забавными плакатами. Мероприятие зародилось в Новосибирске в 2004 году, с тех пор каждый год на Первомай акцию проводят не только там, а и в еще в трех десятках городов.

О новом формате проведения мероприятия - "Облачной монстрации" - в Facebook сообщил один из организаторов мероприятия Артем Лоскутов.

"Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас. Пока лозунги придумываются - придумывайте. Пока есть на чём их писать - пишите. Если хотите куда-то вынести - выносите (но если можете - оставайтесь дома). Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020", - написал он.

Также в этом году участники акции "устраивают шествия" в приложении 2Gis и специальной мини-игре, где каждый может создать постер с высказыванием по душе. Желающие могут присоединиться к рядам участников, которые изображены в виде разноцветных эллипсов с глазами.

Пользователи соцсетей с удовольствием присоединились к онлайн-Монстрации, многие из плакатов посвящены актуальной теме коронавируса.

"Монстрация" – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – проходит в Новосибирске с 2004 года, позже марши перешли и в другие города России, а также других стран. В 2011 году её идеолог Артём Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация".

Напомним, украинцев также призывали массово отпраздновать Первомай в сети.