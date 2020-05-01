С 1 апреля стартовал второй этап медреформы, который ударил по психбольницам. В рамках "оптимизации" больничной сети большую часть профильных стационаров придется закрыть. В Минздраве считают, что таких медучреждений слишком много, а лечить психические заболевания можно амбулаторно, под присмотром врача.

Выделенное финансирование не оставляет выбора - в психиатрии, чтобы уложиться в бюджет, нужно будет сократить примерно треть медперсонала.

Разбирались, что предлагает медреформа и что об этом говорят украинские психиатры.

Больных отправить по домам, медиков сократить

Выделенное финансирование попросту не позволяет содержать существующие психиатрические стационары. Планируется, что стационар оставят только для острого течения болезни и на короткий период, дальше – под наблюдение семейного врача или психиатра.

При этом, если раньше больные получали лекарства бесплатно - по рецептам, то, когда они будут лечиться на дому, препараты придется покупать самостоятельно. Возмещения стоимости по ним нет.

Это чревато тем, что многие больные попросту останутся без надлежащего лечения.

Под сокращение из-за урезания финансирования попадут и медики. При этом есть несколько вариантов. Первый – сократить на 40% персонал, чтобы остальные смогли выйти на минимальные зарплаты. Второй – работать по сокращенному графику.

Киевские психиатры вчера обратились за помощью к международной общественности. Они опубликовали Facebook свои фото и обращение на английском языке, в котором заявили, что из-за внедрения второго этапа медреформы Супрун в Украине происходят уничтожение психиатрии.

Они отметили, что 30% сотрудников психиатрических больниц будут уволены, а часть палат закрыта. Финансирование на содержание и лечение пациентов сокращается в 2 раза. С апреля врачам платят меньше, минимальной зарплаты - около 3800 гривен. Некоторые диспансеры для психически больных пациентов закрыты. Реабилитационные и вспомогательные услуги для пациентов не созданы и через несколько недель они будут вынуждены жить на улицах и голодать.

"Выгодные" и "невыгодные" пациенты. Что говорят медики

Михаил Игнатьев, заместитель директора коммунального коммерческого предприятия клинической психиатрической больницы в Киеве, рассказал "Стране", что произойдет в психиатрии после второго этапа медицинской реформы.

"Вся беда в нюансах. То есть, в тарифах, а это стоимость оказания услуг от начала и до самого конца лечения больного. Финансирование совершенно не покрывает лечения, в три раза меньше реальности, которая была. Понятно, что нам хотелось бы, как в Германии и Польше…

Кроме финансирования, будет сокращение медицинских работников. Если у предприятия не хватает на минимальную зарплату, то предприятие должно сократить работников. Ладно, в Киеве уволят 500 медицинских работников, это капля в море, по сравнению с миллионами безработных, но таким образом сократится помощь и мощности для обслуживания пациентов.

Сокращать будут по очень странному критерию. Мы предприятие не государственное, поэтому оказывается, что по тарифу есть больные "выгодные", а есть "невыгодные". "Невыгодные" по тарифу – тяжелые больные. Кто лечит "выгодных" – останется, а кто "невыгодных" – уйдет. То есть, третья часть пациентов не сможет получить помощь, мы их не примем. Из 10 тысяч пациентов, 3 тысячи лечить мы не сможем.

Если государство и народ Украины хочет этого, то мы, как законопослушные граждане, выполним, и тогда люди столкнутся в подъездах, метро еще где-то с людьми, которым не оказана помощь. Несуразное решение, но если народ хочет, то, как говорится, пожалуйста. Ситуация и до этого была плачевной. Вот такая логика у государства. Тысячи больных будут бродить по улице без помощи" - рассказал Михаил Игнатьев.

Главный психиатр Киевской области - гендиректор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат в интервью "КП в Украине" рассказал, что после старта медреформы врачам выдали лишь треть зарплаты. А когда начали звонить в Национальную службу здоровья, там заявили: "А вы увольняйте половину сотрудников и половину больных выгоняйте. Денег больше не будет".

Еще до старта медреформы глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман описал опасность ситуации в открытом письме президенту.

"Чудовищное "реформирование" психиатрической системы, начатое Ульяной Супрун, продолжается. Главные врачи психиатрических больниц в эти дни получают жесткое указание избавляться от пациентов, по своему состоянию не нуждающихся в стационарном лечении. Таких в наших больницах около 30%. Выполнение этого указания неизбежно сделает каждого главного врача преступником. Поскольку наши психиатрические интернаты советского образца перегружены, не могут принять дополнительных клиентов, нуждающихся в социальной помощи – крыше над головой, пище и хотя бы минимальной медицинской поддержке.

В ближайшие месяцы многие из них будут умирать на улицах от голода и холода. Нас ожидают не только смерти психически больных людей на улицах и площадях, но и обусловленные хроническим голодом нападения психически больных людей на более благополучных украинских граждан с целью грабежа", – предупреждал Глузман.