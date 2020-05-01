2 мая под окнами Офиса президента Украины может появиться зона для пикников, которую устроят столичные рестораторы в знак протеста против запрета работы летних террас из-за карантина. Об этом в соцсети написал совладелец заведения Tarantino family Дмитрий Федотенков.

Он пояснил, что все столики на импровизированной летней террасе уже забронированы, но все-таки организаторы приглашают нардепа Николая Тищенко, чей ресторан во время карантина продолжал принимать высоких гостей, представителей Минздрава и обязательно выделят столик для Владимира Зеленского.

"Завтра, как и планировали, открываем летнюю терассу экспериментального типа. На площади перед Офисом президента. Наша заявка на светский-ланч лежит в здании КГГА. Надеюсь, никаких сюрпризов и сложностей не случится", - пишет в соцсети Федотенков.

Он объясняет, что мероприятие намечается мирное, а меню - вкусное.

"Напомню, все столики будут находится на расстоянии более полутора метра. Официанты, они же курьеры - в масках и перчатках, у гостей аналогичный дресс-код. У кого масок нет - выдадим на входе. Руки смажем антисептиком. За столиком не более двух двух человек. Все столы уже забронировали", - говорится в сообщении.

Также дополнительные столики обещают выделить для прессы.

"Хочу подчеркнуть, что в Европе, а точнее в Черкассах, уже работают летние терассы и никто не возбуждает уголовных дел, а бизнес получил возможность восстанавливать свою деятельность. Надеюсь, вскоре та же история случится и у нас", - написал совладелец ресторана.

Ранее "Страна" писала о том, что горсовет Черкасс с 30 апреля отменил карантин в городе. После этого правоохранители открыли уголовноет дело. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, смягчив ограничения карантина, горсовет восстановил социальную справедливость.

Также смягчены карантинные ограничения и в Днепре, где общепиту разрешили работать на вынос, а горожанам - гулять в зеленых зонах.