Власти Германии, где уже несколько дней наблюдается существенный прирост инфицированных Covid-19, распорядились ослабить карантин в стране.

Об этом в пятницу, 1 мая, информирует DW.

Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на всей территории страны откроются детские площадки, зоопарки, музеи, галереи и ботанические сады. При этом единой даты снятия карантинных ограничений пока нет, федеральные власти принять решение самостоятельно, основываясь на эпидемиологической картине в регионе.

Также откроют свои двери и религиозные организации - там участвовать в богослужениях сможет ограниченное количество людей. Разрешено также крещение, отпевание умерших, венчание, но с небольшим числом участников и при соблюдении дистанции в 1,5 метра.

В Саксонии и Тюрингии церкви открылись 27 апреля, в Гессене откроются 1 мая, другие земли намерены принять решения в ближайшие дни. При этом решение вопроса о школах и детсадах будет принято уже 6 мая.

Ангела Меркель объявила, что именно откроется и возобновит работу в ближайшее время в Германии. Берлинским детям повезло: они прямо сейчас могут идти играть на детские площадки! pic.twitter.com/qiALF4LqSg — DW на русском (@dw_russian) April 30, 2020

Напомним, что по состоянию на утро 1 мая, в Германии подтверждены 163 009 случаев коронавируса. Среди них 6 623 смерти, 123 500 выздоровевших.

Ранее мы писали, что Европейская экономика сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года из-за вирусного карантина. По этой же причине экономика Германии может обвалиться на 7,5%.