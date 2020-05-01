В четверг, 30 апреля, в Полтаве на 57-м году жизни умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо.

Об этом в Instagram сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.

"Мы, композитор Анатолий Розанов, группа "Фристайл", группа "Дети Фристайла" с глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо", - сказано в сообщении.

Нина Кирсо родилась в полтаве 4 августа 1963 года. Окончила музыкальную школу, а позже - Полтавский инженерно-строительный институт. С 1983 года она пела в самодеятельном женском ВИА "Олимпия" на полтавском заводе "Знамя", а после создания в 1988 году группы "Фристайл" была ее единственной солисткой.

Кузнецов сообщил, что Нина Кирсо была соавтором нескольких песен группы "Фристайл", она автор музыки песен "Коли ти поряд" и "Україна-ненька" (к которой написала также большую часть текста).

1 июня 2018 года солистка группы Нина Кирсо перенесла тяжелейший инсульт, с февраля 2019 года в группе "Фристайл" новая солистка Ната Недина.

Отметим, что группа "Фристайл" в начале 90-х была наряду с "Миражом" и "Ласковым маем" одной из самых популярных поп-групп на просторах СССР. В 1991 году на экранах появился клип на песню "Больно мне, больно!", ставшую мегахитом. Еще одна из самых известных композиций коллектива, которая пользуется популярностью, - "Ах, какая женщина".

Напомним, сегодня в возрасте 60 лет умер "вице-премьер" аннексированного Крыма Павел Королев.