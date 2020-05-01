Ирландский лоукостер Ryanair сократит до 3000 работников из криза, связанного с коронавирусом. Компания, которая ранее назвала идиотским решение о социальной дистанции в самолетах и заявила, что не полетят с пустыми креслами, планирует закрыть ряд баз в Европе.

Об этом сообщает Sky News.

Под сокращение в основном пойдут рабочие места пилотов и бортпроводников, в то время как другие могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском и сокращениями заработной платы до 20%. Также возможно закрытие "ряда авиационных баз по всей Европе" до тех пор, пока спрос на авиаперелеты не восстановится.

В заявлении Ryanair говорится, что прекращение всех рейсов с середины марта по крайней мере до июля и искаженный ландшафт государственной помощи в Европе привели к беспрецедентному кризису Covid-19.

Ryanair теперь ожидает, что восстановление спроса на пассажиров и ценообразования (до уровня 2019) займет не менее двух лет, самое раннее - к лету 2022 года.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири также раскритиковал "явно несправедливую" государственную помощь другим перевозчикам, включая Lufthansa и Air France. Сокращение зарплат коснется и руководство авиакомпании. Так, зарплата исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири сокращена на 50% до конца года.

Как сообщала "Страна", агентство Fitch снизило рейтинги авиакомпаний Ryanair и Wizz Air, прогноз развития их бизнеса негативный.

Ранее власти Италии дали добро Ryanair на 28 еженедельных рейсов в Украину до 13 июля.