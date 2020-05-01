1 мая по всей Украине прошла предупредительная акция протеста работников скорой помощи. Вышедшие на протест под лозунгом за "Достойную оплату труда" медики возмущены мизерностью надбавок, которые они получили. Как выяснилось, их размер оказался не более 1000 гривен, а у некоторых - и вовсе 600.

Об этом сами медики рассказали "Стране". Также они поделились видео с одной из акций, которая прошла под Киевом - в Белой Церкви.

"Никто конечно не рассчитывал на 300% надбавки, но 600 гривен - это унижение. А одна фельдшер вообще 200 гривен получила. Лучше бы не обещали ничего, чем такая "благодарность государства", - рассказали "Стране" медики.

Напомним, накануне украинские психиатры, которые считают, что медреформа попросту уничтожает отечетвенную психиатрию, обратились за поддержкой к международной общественности.

Также мы сообщали, что глава Минздрава заявил об "очень тревожных сигналах" второго этапа медреформы в Украине.