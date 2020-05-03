В воскресенье, 3 мая, православные отмечают день жен-мироносиц, в лице которых церковь чтит всех женщин-христианок. Дата празднования привязана к Пасхе и приходится на третье воскресенье после нее. День жен-мироносиц завершал обрядность Радоницкой недели.

Почему мироносицы? Духовный смысл даты

Согласно Библии, жены-мироносицы - это женщины, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Упоминаются имена семи из них, но их было гораздо больше.

Одна из самых известных - Мария Магдалина, которая вела грешную жизнь и была одержима семью бесами, которых изгнал Христос. Она уверовала и с тех пор сопровождала его. Магдалина стала первой, кому явился Сын Божий после воскрешения.

Также упоминаются сестры праведного Лазаря, который был воскрешен Христом, Мария и Марфа. И Мария Клеопова - мать будущего евангелиста Матфея.

Все они отреклись от своей прошлой жизни и следовали за Христом, как за учителем, до последнего его дня на земле. Они вошли в историю как пример христианской любви.

Мироносицами их называют от слова "миро" - аромо-масло, которым смазывали тело умершего. То есть, по традиции, спустя три дня, они принесли миро для погребального ритуала после казни Христа. Сделали они это, не испугавшись стражи, которую приставили к гробу противники Христа. Когда же гроб открыли - тела там не оказалось.

Как отмечают День жен мирносиц

В народе это был женский день, его еще называли "бабьей неделей". Женщины устраивали себе застолье, обменивались подарками. На стол обычно подавали блюда из яиц и курицы. Главным пунктом была яичница.