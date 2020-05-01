В Киевской области 20-летняя жительница города Боярка захотела сфотографироваться со своей маленькой сестрой на верхушке фонтана. В результате конструкция местной достопримечательности обвалилась. Полиция завела уголовное дело о порче коммунального имущества на сумму более 37 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 1 мая, рассказали в пресс-службе полиции региона.

"На одной из центральных улиц Боярки неизвестный ради развлечения вызывающе вылез на сооружение фонтана, украшение города. В результате чего верхняя часть фонтана отломилась, упала на землю, повредив бассейн, который не подлежит реконструкции", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, к ним с заявлением о повреждении фонтана обратилась работница отдела ЗАГСа, рядом с которым находится фонтан. Кроме того, стражи порядка обнаружили в Интернете видео, подтверждающее правонарушение.

"Во время проведения полицейских мероприятий участковый офицер полиции установил личность правонарушителя. Ею оказалась местная 20-летняя жительница. Полицейским девушка пояснила, что с родной сестрой на плечах хотела сфотографироваться на верхушке фонтана. Поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 000 гривен", - добавили в полиции.

По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. На данный момент ведется следствие.

Напомним, что недавно в Боярке ротвейлер насмерть загрыз мужчину. 32-летняя хозяйка собаки выгуливала ее без поводка и намордника

Ранее мы писали, что в центре Киева с высотного здания упал металлический шпиль. Металлическая конструкция длиной около трех метров рухнула с крыши на тротуар.