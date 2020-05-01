В Украине уровень безработицы из-за введения карантина в апреле-июне возрастет до около 12% (или каждый восьмой - Ред.) в сезонно скорректированном выражении, только за одну неделю мая в Украине официально безработными стали 26 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении-прогнозе Нацбанка Украины.

По оценке НБУ, введение карантина, которое пришлось на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в 1 квартале. "Вместе с тем во втором квартале уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении", - говорится в инфляционной отчете Нацбанка.

В регуляторе пояснили, что такая оценка основана на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов о количестве лиц, ранее работавших но потерявших работу из-за введения карантинных мероприятий. "Оценки скорректированы на основе предположений про определенное расширение штата на предприятиях, где столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также на том, что что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введение карантина, откажется от намерений найти работу и выбудет с рабочей силы", - говорится в инфляционной отчете.

Нацбанк со ссылкой на данные портала Work.ua сообщает, что количество новых вакансий за первые пять недель карантина уменьшилось вдвое. "Больше всего количество новых вакансий снизилось в секторах, где сильнее пострадали от введения карантина: в сфере услуг, розничной торговли. Однако на фоне общего ухудшения экономической ситуации и роста неопределенности спрос на рабочую силу снизился и в других секторах. Меньше количество вакансий снизилось в частности в сфере ИТ, наиболее приспособленной к работе в дистанционном режиме (здесь доля дистанционно работающих достигла 90%), и в сельском хозяйстве из-за традиционного повышения спроса на рабочую силу в период посевной кампании", - говорится в инфляционной отчете.

В НБУ прогнозируют, что вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова начнут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.



В НБУ прогнозируют, что карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11%.

Отметим, что во всем мире около 1,6 млрд людей могут остаться без средств к существованию по данным международной организации труда.

Также мы писали, что Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице.