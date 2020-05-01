В США из-за пандемии коронавируса ежедневно планируют усыплять порядка 160 тысяч поросят. Дело в том, что многие крупные мясозаготовительные предприятия закрылись на карантин, а у фермеров не хватает средств на содержание животных, когда они вырастают и становятся слишком большими.

Об этом пишет Bloomberg.

Дело в том, что в США мясная промышленность устроена таким образом, что выращиванием свиней и их забоем и поставками в магазины занимаются разные предприятия. При этом отдельные бойни специализируются на подготовку мяса для ресторанов (у них меньшие мощности и другая спецификация).

На нескольких крупных мясозаготовительных предприятиях страны произошла вспышка Covid-19, в том числе завод, который перерабатывал 5% всего объема мяса в США. Поголовье на фермах, между тем, продолжило прибывать, предприниматели не могут содержать выросших животных.

После этого председатель комитета по сельскому хозяйству США Коллин Петерсон сообщил о принятом решении усыплять поросят.

"Мы не хотим усыплять и компостировать свиней, но у нас нет выбора", - сказал Петерсон.

Так, по его оценкам, около 160 000 свиней в день по всей стране должны быть подвергнуты эвтаназии, что означает, что их утилизация на ферме невозможна. Туши животных могут быть сброшены на свалки или отправлены на компост.

А начиная со среды, 5 мая, около 13 000 свиней будут убивать в день на бойне завода-гиганта JBS SA в Миннесоте. По словам Петерсона, на этом предприятии, которое закрылась, когда рабочие начали заболеть коронавирусом, будет работать команда из 10 человек. Это означает, что завод может безопасно усыпить животных, в то время как рабочие будут практиковать социальное дистанцирование, что было бы невозможно при сотнях сотрудников, необходимых для нормальной обработки мяса.

"Цены на свинину в Штатах упали до эквивалента 22 грн/кг. В пребывающей в посткарантинной эйфории КНР - в три раза выше и продолжают расти. Логично было б торгонуть, и Трамп уже на все согласен, говорит, вы такие славные люди, заберите свиней, нам их девать некуда, а китайцы в ответ демонстративно нарастили производство и ничего не покупают. Ну явно ж специально", - комментирует ситуацию в Facebook аграрный журналист Анна Ковальчук.

По ее словам, в итоге люди в супермаркетах Нью-Йорка жалуются на дефицит свинины и готовы платить дороже, фермеры готовы все отдать, чтобы ее туда поставить, но никто не может их забить и расфасовать. В результате цены обваливаются, стада пускают на эвтаназию.

Между тем, по данным, Bloomberg, проблемы наблюдаются не только в мясной промышленности. Так, молочные фермеры в США по тем же причинам сливают молоко, которое не может быть продано перерабатывающим предприятиям, бройлерные предприятия разбивают яйца, чтобы сократить поставки, а некоторые фрукты и овощи гниют на полях из-за сбоев в работе, вызванных пандемией.

Напомним, из-за коронавируса экономика США обвалилась впервые за шесть лет.