У 2 154 украинских медиков подтвержден коронавирус по состоянию на пятницу, 1 мая. 10 из них нуждались в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Вылечились от коронавируса 369 сотрудников больниц. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины и приводит детальную статистику заболеваемости в Украине.

"Подтверждено 10 861 случай Covid-19, из них 455 в течение последних суток. В частности, болезнь подтверждена у 754 детей и 2 154 медиков. Всего исследовано 118 545 образцов методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на амбулаторном лечении находятся 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1 785 медработников. Всего нуждались в госпитализации 3 335 человек, из них 144 детей и 369 медиков.

"В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - говорится в сообщении.

На данный момент выздоровели после болезни уже 1 413 пациентов, из них 311 медработников.

Ранее "Страна" писала о том, что коронавирус может задержаться на два года, пока 2/3 человечества не получат иммунитет.

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