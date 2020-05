Чем дольше продолжается карантин, тем больше сторонников его отмены. На минувшей неделе "Страна" рассказывала о серии митингов в разных странах: США, Бразилии, Франции, России. Однако вчера люди уже взяли в руки оружие - чтобы власть завершила режим всеобщей самоизоляции.

Произошло это в американском штате Мичиган. Там сторонники Дональда Трампа, который тоже хочет поскорее закончить карантин, собрались у местного Капитолия (здания, где находится органы власти штата). В основном это крепкие мужчины с ружьями и винтовками. Они требуют, чтобы режим самоизоляции был наконец завершен. Как развивается эта история читайте в материале "Страны".

Что происходит в Мичигане

Мичиган - штат на Среднем западе США, граничит с Канадой и американскими Огайо и Индианой (см. ниже на карте). До Вашингтона - около 600 миль. Столица штата - Лансинг, а крупнейший город - Детройт.

Ситуация с коронавирусом в этом регионе оценивается как тяжелая. Мичиган занимает четвертое место в стране по случаям инфицирования. Covid-19 там заболели более 41 тысячи человек (это почти в четыре раза больше, чем во всей Украине), умерли 3700 пациентов.

Заканчиваться карантин в Мичигане должен только через две недели, 15 мая. Однако сегодня в местном парламенте принималось решение о его продлении до 28 мая.

Возглавляет Мичиган губернатор-демократ - 48-летняя Гретхен Уитмер. По ее воле, вопреки требованиям протестующим, карантин и был продолжен до конца месяца.

Гретхен Уитмер, губернатор Мичигана. Фото: Википедия

В то время, пока губернатор работала со своей командой, сторонники Трампа (они же противники самоизоляции) пошли на штурм Капитолия штата в городе Лансинге. Но, сообщают американские СМИ, сделали это только того, как на входе им измерили температуру.

Единственное требование людей с оружием - не продлевать карантин, а наоборот завершить его сегодня же. Они хотят поскорее выйти на работу и вернуться к привычному образу жизни.

В Мичигане не запрещено ношения оружия, чем и воспользовались местные жители. Полиция пустила их внутрь здания. А вот по пути в зал заседаний их встретила охрана - туда пройти не удалось. Люди начали скандировать: "Пустите нас!" Некоторые парламентарии, опасаясь за свои жизни, надели бронежилеты.

Параллельно блокировать решение о продлении карантины пытались в палате представителей штата. Республиканское большинство (партия, которую представляет Трамп, - Ред.) одобрило резолюцию, дающую спикеру-республиканцу Ли Чатфилду возможность оспорить действия губернатора.

#MichiganTerrorists

Вооруженные протестующие основательно обжились в мичиганском Капитолии и возле него. У многих из них на лицах повязки и балаклавы. Два других опознавательных знака - в одежде присутствуют элементы камуфляжа и американского флага.

Некоторые американцы, которые описывают происходящее с места событий, к своим постам и твитам дописывают хештег #MichiganTerrorists - мичиганские террористы.

Here is Michigan’s State House as multiple armed men storm the building to demand access to the floor. State police had to protect @GovWhitmer and block access.



This looks like a coup-tell me more about how we don't need gun reform. #MichiganTerrorists pic.twitter.com/TOZhXLvVCp — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) April 30, 2020

- A black man went for a run through the suburbs in Georgia; 2 white men thought he looked like a robber and shot him. No arrests have been made, and almost no investigation has been started....... #MichiganTerrorists pic.twitter.com/g53ZAQtDV5 — Grasen Nance (@GrasenNance) May 1, 2020

At the Michigan capital



There seems to be a lot of uniformed protesters who

have unknowingly invited

the laws of Darwinism #MichiganTerrorists #MayDay pic.twitter.com/jzrsGysLOL — Mara McEwin (@maramcewin) April 30, 2020

На видео, опубликованном ниже, слышно, как жители Мичигана скандируют: Treason. На украинский это переводится как "зрада".

Еще несколько кадров - скриншотов, что происходит в мичиганском Капитолии. Все очень похоже на времена становления "ДНР" и "ЛНР". Или же - захват административных зданий во время Майдана.

Трамп поддержал

События в Мигичане уже стали топ-темой в США. Их прокомментировал Дональд Трамп, который, разумеется, стал на сторону протестующих.

"Губернатору Мичигана следует сдать назад и потушить огонь. Они (протестующие - Ред.) - очень хорошие люди, но они рассержены. Они хотят вернуть назад свои жизни, безопасно! Увидьтесь с ними, поговорите с ними, заключите соглашение", - написал президент США в Твиттере.

США занимает первое место в мире по числу заболевших и умерших. На 1 мая там заразились коронавирусом 1 069 424 человек, скончались 62 996, вылечились - 153 947.