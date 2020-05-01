На фоне частичного ослабления карантина в Украине, полиция будет патрулировать в парках на майские праздники, чтобы предотвратить скопление людей.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам селекторного совещания Зеленского с Кабмином и главами ведомств.

В представительстве главы государства заявили, что майские праздники - последние из опасных выходных, которые могут способствовать скоплению людей.

"Национальная полиция проинформировала, что в эти дни в парках будут дежурить патрули, чтобы предотвратить это", - говорится в сообщении.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Украине возобновят работу 872 агропродовольственных рынка. Мы приводили список торговых площадок, которые откроются во время карантина.

Ранее мы писали, что украинские власти готовятся постепенно смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса.