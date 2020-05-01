Криминального авторитета из Армении Корюн Манукян по прозвищу "Дед" или "Черный", о задержании которого на Закарпатье 29 апреля сообщили в полиции, смог убежать от правоохранителей на такси.

Об этом пишет Dетектив-Info.

Так, 55-летний мужчина, по данным полиции, собирал вокруг себя представителей криминальной среды, чтобы взять под свою "крышу" преступные группы, которые собираются "работать" в регионе. Однако его задержали. Выяснилось, что ранее Манукяна уже выдворяли за пределы Украины и запрещали ему въезд на пять лет.

30 апреля Вознесенский райсуд Николаевской области удовлетворил представление сотрудников миграционной службы и полиции Закарпатской области о задержании авторитета армянского происхождения с целью его идентификации и последующего выдворения с помещением в Николаевский пункт временного содержания иностранцев или лиц без гражданства на 6 месяцев.

Однако до села Мартыновское, где находится Николаевский пункт для нелегалов, "Черного" так и не доставили. Он воспользовался возможностью, ввел в заблуждение конвой, и просто сел в такси, на котором и скрылся. Сейчас для его поимки объявлен план "Перехват".

О самом Манукяне известно, что родился он в Армении, жил в Херсонской области, позже перебрался в Ужгород. В начале 2000-ых Корюна Самсоновича приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение разбойного нападения (ч.4 ст.187 УК Украины) и сопутствующие преступления.

Он отбывал наказание в Дарьевской исправительной колонии №10, позже его этапировали в ИК №40 города Дрогобыч, где "Дед" занимал статус так называемого "смотрящего" за учреждением.

После освобождения на волю, в сентябре 2010 года, Манукян "осел" в Западной Украине, где стал "смотрящим" уже на территории всей Закарпатской области. В конце 2014 года он из-за проблем со здоровьем отказался от статуса "смотрящего" за Закарпатьем.

Напомним, в начале апреля в центре Николаева выстрелили в голову криминальному авторитету "Мультику".