Украинские власти готовятся постепенно смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса. Ослабление карантина началось уже сегодня, вместе с открытием продуктовых рынков по всей стране.

Об этом в пятницу, 1 мая, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметили в пресс-службе Офиса президента, сегодня должны возобновить работу продовольственные рынки. Тем не менее, торговые площадки должны функционировать согласно противоэпидемическим нормам, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Украине.

На совещании также выступил и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По его информации, из 7 тысяч украинских граждан, которые попали в страну за последние сутки, 65% установили приложение "Дий вдома". Это позволит властям легче следить за соблюдением режима самоизоляции прибывшими в Украину на фоне пандемии Covid-19.

Напомним, что недавно Кабинет министров продлил карантин до 11 мая. Кроме того, власти показали план в пять этапов по выходу из карантина.

Ранее мы писали, что власти Черкасс решили не дожидаться разрешения Киева и отменили карантин уже 30 апреля. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что мэр города Анатолий Бондаренко "заигрался", а полиция возбудила уголовное дело.