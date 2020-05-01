В Хмельницком, как и в других городах Украины, власти распорядились с 1 мая возобновить работу продуктовых рынков. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешена деятельность киосков по продаже кофе и прессы.

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

"С 1 мая в Хмельницком заработают продуктовые рынки. Их работа будет контролироваться Держпродспоживслужбою и должна соответствовать требованиям, определил главный санитарный врач страны. Кроме этого, по решению штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, с 1 мая в городе разрешается работа кофейных киосков", - говорится в сообщении.

По словам администрации Хмельницкого, в случае, если владельцы кофейных точек не смогут придерживаться санитарных норм в условиях эпидемии коронавируса, их деятельность придется прекратить.

Комиссия ТЭБ и ЧС города также решила с 1 мая разрешить работу киосков по продаже прессы, а с 12 мая - парикмахерских, салонов красоты, косметологических кабинетов. Для них также подготовили особые карантинные требования.

По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, местные власти обратились к Кабинету министров, чтобы тот издал распоряжение, согласно которому администрации городов смогут сами определять, какой бизнес может работать во время карантина.

Напомним, что в Черкассах власти приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, уже с 30 апреля.

В ответ на это полиция начала уголовное производство. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр города Анатолий Бондаренко "заигрался".