В субботу, 2 мая, в Украине будет тепло, +14...+26 градусов. Дожди вероятны в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях, локальные осадки - в Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 мая в Украине основная порция влаги придется на западную часть Украины плюс Винницкая, Житомирская область. Будет вероятность локальных дождей на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области", - сообщила Диденко.

В большинстве восточных, центральных и южных районах страны будет превалировать сухая погода. В Киеве возможны локальные дожди.

"Температура воздуха в субботу составит +18...+24 градуса, на западе будет свежее, +14...+18 градусов, на востоке, в Днепре, Кропивницком и их районах местами до +26 градусов", - написала Наталья Диденко.

По данным синоптика, в Киеве сегодняшнее кратковременное похолодание 2 мая сменится теплом до +22 градусов.

"Воскресенье-понедельник пробудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание", - сообщила Диденко.

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на май и сообщала, что обещают синоптики на майские праздники.