На два года может затянуться пандемия коронавируса и ее не удастся взять под контроль, пока две трети населения Земли не приобретут иммунитет к этому вирусу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США).

"Предупреждения о рисках, поступающие от официальных лиц, указывают на подход, согласно которому пандемия скоро не кончится, а населению нужно быть готовым к возможным периодическим вспышкам заболевания в течение следующих двух лет", - считают авторы исследования.

По их мнению, пандемия может продолжиться и в течение 2022 года. Однако исследователи указывают, что возможность передачи вируса от людей, являющихся его бессимптомными переносчиками, делает сложнее сдерживание COVID-19, чем, например, гриппа. Такое явление стало причиной большинства пандемий в современной истории, отмечают ученые.

Также они полагают, что люди могут быть наиболее заразными еще до того, как у них проявятся симптомы заболевания.

Уточняется, что отчет был написан директором Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты Майклом Остерхолмом, медицинским директором Кристен Мур, историком общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джоном Барри и эпидемиологом Гарвардской школы общественного здравоохранения Марком Липсичем.

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