После увольнения Высшим советом правосудия судья Киевского райсуда Харькова и советник экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука Денис Невядомский, который ранее через суд добивался принятия его кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины, создал общественную организацию "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", которая обратилась с манифестом к украинским судьям, юристам и обществу.

Об этом сообщает "Закон и Бизнес".

Президент ассоциации Денис Невядомский убежден, что судьи в отставке (в отличие от работающих судей) защищены от давления "судебных генералов", а потому "будут делать свое дело без оглядки на "генеральную линию партии" и в интересах простых судей и народа Украины.

В манифесте члены ассоциации выразили готовность защищать правосудие и судей от недобросовестного воздействия и травли, отстаивать законные права и интересы членов организации и других судей в отставке, доносить до украинских граждан правду о судебной системе, ее проблемах и задачах.

"Мы прекрасно понимаем, что судебная система Украины не является справедливой и совершенной в том смысле, котором она существует в цивилизованных странах мира, поскольку сама система государственной власти в Украине, построенной на принуждении, клановости и протекционизме, существующий общественный договор не является справедливым и моральными... Ненормально, когда в судебной системе управляют приспособленцы, "коммуникаторы", трусы или циничные "заробитчане", которые с легкостью меняют политические цвета и кураторов, продавая за собственные интересы ценности и идеи независимого и справедливого суда, пренебрегая правами простых судей", - говорится в манифесте.

"В последнее время мы видим узурпацию общественного мнения и права высказываться именем гражданского общества от сети негосударственных организаций, большинство из которых напрямую финансируется через иностранные посольства и некоторые международные фонды. Понятно, что задача перед этими организациями ставят их работодатели, а не украинский народ. Однако все члены общественных советов при государственных органах являются представителями этих организаций и легитимная цель общественного контроля за действиями государственных органов фактически подменяется контролем со стороны агентов иностранного влияния. То есть, в действительности, украинский народ лишен права активного и действенного участия в управлении государством и осуществлении контроля за таким управлением. Такой дисбаланс привел и приводит в дальнейшем к отторжению общества от государства, уже в краткосрочной перспективе закончится новым социальным взрывом, который наша страна может и не пережить.

Следует отметить, что опасность для создания и функционирования гражданского общества составляют и олигархические кланы, которые также пытаются через воспитанных и выкормленных ими представителей СМИ и "лидеров общественного мнения" узурпировать общественное мнение, направляя ее на решение собственных задач и полезных интересов, отвлекая граждан от настоящих причин разрушения страны и обнищания населения", - также идет речь в обращении к украинцам.

Ранее "Страна" писала, что карантин, введенный в Украине из-за коронавируса, стал причиной переноса более 5 000 судов - фактически судебная система оказалась замороженной на несколько месяцев.