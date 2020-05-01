В ночь с четверга на пятницу, 1 мая, Всемирный банк (ВБ) утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов, которое выделят Украине в рамках программы "Модернизация системы социальной поддержки населения". Деньги направят на помощь семьям с низким уровнем дохода и повышение уровня социальной защиты.

Об этом со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка пишет "Интерфакс-Украина".

"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - сообщил и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекс Кремер.

Так, 50 млн долларов, то есть треть всей суммы, будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Эти средства помогут увеличить размер и ускорить выплату помощи в рамках программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и программы жилищных субсидий. Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

По словам Крмера, дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

"Рука помощи" - это совместная инициатива, разработанная ВБ и Минсоцполитики Украины. В течение 2017-2018 годов в рамках действующего проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" микро-финансирование было предоставлено внутренне перемещенным лицам из Донбасса, а также представителям беднейших слоев населения. Благодаря проекту 230 участников начали свой бизнес в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, а также в некоторых территориальных общинах Черниговской, Житомирской и Донецкой областей.

Напомним, еще в марте Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили готовность помочь государствам-членам справиться с гуманитарными и экономическими последствиями распространения коронавируса.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 1 мая.