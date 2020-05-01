Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на усилении карантина в стране, поскольку в стране количество инфицированных растет в геометрической прогрессии и по состоянию на 1 мая 14,027 случаев коронавиурса и 93 случаев смерти.

Об этом сообщает Tut.by.

По словам представителя ВОЗ, темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европе. "Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять", - сказал Бердыклычев.

Он добавил, что при сохранении существующей ситуации стоит ожидать рост числа инфицированных. "При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - отметил глава бюро ВОЗ в Беларуси.

Как сообщала "Страна", в мире 1 мая выявили 64 644 случая коронавируса, 5 768 пациентов с Covid-19 скончались. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко называет коронавирус то психозом, то "ударом по башке" от Господа и всячески критикует карантинные меры в Европе.