Между трудовыми ведомствами Германии и Украины нет так называемого соглашения о посредничестве, которое позволяет немецким работодателям нанимать украинских заробитчан для сбора урожая на фоне ограничений, связанных с пандемией Covid-19 в мире.

Впрочем, без документов о посредничестве подзаработать на сборе урожая смогут студенты и школьники, которые находятся на учебе в ФРГ.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответ от Федерального агентства труда.

В агентстве отметили, что при соблюдении ряда условий рабочие из третьих стран могут работать на сборе урожаев в Германии даже несмотря на общие ограничения на въезд в страну. В частности, это возможно при наличии так называемого соглашения о посредничестве между трудовыми ведомствами ФРГ и третьей страны. В то же время, отметили в агентстве, такого соглашения с украинскими коллегами в Германии пока не заключали.

Единственной категорией сезонных работников из Украины, которая даже во время ограничений из-за коронавируса может участвовать в работах по сбору урожаев в Германии, являются школьники и студенты, которые приезжают работать во время каникул. Как отмечают в агентстве, в этом случае заключать соглашение о посредничестве не нужно.

В ведомстве добавляют, что в таком случае сельскохозяйственные предприятия самостоятельно ищут соответствующих работников за границей, обеспечивают получение ими необходимых разрешений и организуют их приезд на заработки. Поэтому агентство не может предоставить информацию о том, будут ли немецкие предприниматели привлекать для сбора урожаев украинских сезонных работников из числа студентов и школьников в ближайшее время.

Как сообщала "Страна", 23 апреля украинские заробитчане спецрейсом полетели в Финляндию спасать клубнику. Однако украинские власти не намерены выпускают заробитчан на сезонные работы в Европу. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что работники являются квалифицированным, обученным в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить". У Шмыгаля заявили, что Украина не может "стимулировать массовый выезд украинцев за границу, даже если это касается стран, которые подали запросы"

Ранее Госавиаслужба Украины запретила вылет рейса с украинскими заробитчанами в Лондон.