В Москве на 97-м году жизни скончался Заслуженный артист России, старейший актер театра имени Вахтангова Евгений Федоров. Об этом сообщается в соцсети на странице театра.

Уточняется, что смерть наступила в результате болезни. Артист умер в своей квартире вечером в четверг, 30 апреля.

"Несмотря на серьезное заболевание, Евгений Евгеньевич почти до конца своих дней выходил на родную сцену", - отметили в театре, где артист прослужил более 75 лет.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на информацию из театра, некоторое время назад у Евгения Федорова случился инсульт.

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.

В 1945 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Анны Орочко и Цецилии Мансуровой). Вместе с ним на курсе учились Владимир Этуш, Готлиб Ронинсон, Яков Смоленский, Нина Архипова, Геннадий Юдин и другие.

После окончания училища Федорова приняли в труппу Вахтанговского театра.

В его творческой биографии множество ролей, среди которых: Драгич (Олеко Дундич), Жора Кротов (Город на заре), Актёр-королева (Гамлет), Измаил (Принцесса Турандот), Римлянин (Дион), Аполек (Конармия), Менас (Антоний и Клеопатра), Доктор Альтман (Господа Глембаи), Вадзинский (Лето в Ноане), Ростовщик (Маленькие трагедии), Аргант (Проделки Скапена), Иоська, ростовщик (За двумя зайцами...), Вестник (Лир), Камердинер (Пиковая дама), Ломбарди (Царская охота), Абдулла (Али-Баба и сорок разбойников), Нестор (Троил и Крессида), Франциск (Дон Жуан и Сганарель), Слуга (Принцесса Ивонна).

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