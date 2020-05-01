В Испании, которая находится на втором месте в мире по числу инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировали 1 175 новых случаев Covid-19.

Об этом со ссылкой на заявление минздрава страны пишет El Pais.

Так, общее число инфицированных коронавирусрм в стране достигло 215 216 человек, 24 824 случаев оказались летальными. За сутки умер 281 пациент.

"Число ежедневных смертей от коронавируса несколько возросло в Испании за последние 24 часа, хотя уже второй день подряд остается менее 300 смертей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в стране 114 678 пациентов с Covid-19 выздоровели.

Напомним, что правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая.