Специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр) доставили в Украину 400 пассажиров. Все самолеты прибыли в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что среди прибывших ни у кого не выявлено повышенной температурой тела или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

"Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Действуй дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в условиях карантина, введенных Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой. За минувшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекло около 13 000 человек. При этом большинство лиц пересекавших украинскую границу были оформлены на въезд.

Ранее "Страна" писала о том, что появился список всех КПП на границе, которые будут открыты на майские для въезда в Украину.

Также мы сообщали, как западная граница стала платной для заробитчан на въезд и на выезд.