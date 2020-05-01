Все продовольственные рынки Одессы, в том числе и "Привоз", открыты. "Страна" побывала на торговых рядах и выяснила, как работает легендарный базар.

На центральном входе "Привоза" дежурят сразу четыре охранника, все они в масках. Впрочем, главная их работа - не проверка масок на продавцах и покупателях, а контроль и обилечивание въезжающих на ранок автомобилей с товарами. Почти все продавцы - в масках, однако некоторые явно надели их лишь для "блезиру" - маски болтаются под подбородком.

О соблюдении "социальных дистанций" - безопасных расстояний между покупателями тоже не идет речи - скученность прилавков и ветхих разномастных хибар под названием "киоски", просто не позволяют выполнить эти требования.

Также открылся и вечный городской "гадюшник" рядом с "Привозом" - блошиный рынок на Новощепной улице, который также контролируют охранники рынка и местные полицейские. Несмотря на то, что рынок носит название "продовольственный", добрая половина киосков, лотков и магазинов здесь торгуют промышленными товарами. Многие сюда перекочевали после закрытия непродовольственных рынков, в частности с "7 километра".

Как сообщала "Страна", с 1 мая, в Украине возобновят работу 872 агропродовольственных рынка. Это решение принял премьер-министр Денис Шмыгаль 29 апреля. В Киеве возобновит работу "Столичный рынок", во Львове откроются все продуктовые рынки за исключением оптового рынка "Шувар", в Запорожье начнут работать "Центральный" и "Крытый", в Одесской области - Измаильский рынок.

В Киеве готовится к открытию и Бессарабский рынок, здесь будут рисовать разметку для посетителей.