В Киеве, где коронавирус за сутки выявили у 52 человек, очаги заболевания обнаружили еще в двух общежитиях. Их закрыли на карантин.

Об этом в Telegram-канале 1 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по данным Кличко, очаги заболевания выявили в таких общежитиях:

на улице Бажова: обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал;

на улице Бойчука: 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития.

Здесь осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали, контактные лица находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - написал Кличко.

Напомним, ранее в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии на улице Бархатной, 18-а.

Также мы сообщали о массовом заражении в общежитии города Вишневое Киевской области.