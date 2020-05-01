В Киеве в двух общежитиях обнаружили очаги заболевания Covid-19. Фото: "Страна"

В Киеве, где коронавирус за сутки выявили у 52 человек, очаги заболевания обнаружили еще в двух общежитиях. Их закрыли на карантин.

Об этом в Telegram-канале 1 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Так, по данным Кличко, очаги заболевания выявили в таких общежитиях: 

  • на улице Бажова: обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал;
  • на улице Бойчука: 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития.

Здесь осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали, контактные лица находятся в самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: вирус не отступил! Не относитесь легкомысленно к своему здоровью, не пренебрегайте правилами безопасности!" - написал Кличко.

Кличко о коронавирусе в Киеве 1 мая. Скриншот Telegram-страницы

Напомним, ранее в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии на улице Бархатной, 18-а.

Также мы сообщали о массовом заражении в общежитии города Вишневое Киевской области.

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