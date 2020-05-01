В пятницу, 1 мая, полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мэр города "заигрался".

Об этом глава МВД написал в Twitter.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!" - написал Аваков.

А сектор коммуникации полиции Черкасской области сообщил, что по факту принятия исполкомом горсовета Черкасс решения об ослаблении карантина сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В полиции заявили, что горисполком, выходя за рамки своих полномочий, разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов в Черкассах. Правоохранители утверждают, что это противоречит решению Кабмина о продлении карантина до 11 мая, которое должны соблюдать жители города.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП", - сообщили в полиции.

Напомним, 1 мая с рабочим визитом в Черкасской области пребывает глава Минздрава Максим Степанов. Он уже анонсировал, что полиция даст оценку самовольному смягчению карантина в Черкассах.