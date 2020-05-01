В пятницу, 1 мая, вступило в силу соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В течение мая и июня страны-подписанты должны уменьшить добычу сырья почти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%). В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с. Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и проекты по соглашениям о разделе продукции, квоты распределены пропорционально.

Страны ОПЕК+ снизили добычу по призыву США. 9 апреля они договорились снизить добычу нефти и призвать основных производителей, которые не входят в альянс, помочь стабилизировать нефтяной рынок. G20 10 апреля договорился всеми силами поддерживать стабильность мирового рынка в условиях эпидемии Covid-19 и создать рабочую группу, чтобы отслеживать меры реагирования.

Страны ОПЕК+ утвердили окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить добычу на 100 тыс. б/с вместо 400 тыс. б/с. В первую неделю апреля, когда обсуждалась сделка, падение спроса из-за пандемии коронавируса оценивалось в 15-20 млн б/с.

Со времени принятия решения спрос упал до 25-30 млн б/с, и эксперты не исключают, что может понадобиться дополнительное снижение добычи.

Как известно, вместе страны альянса контролируют значительную часть нефтяных резервов в мире – 40%. Сократить добычу сырья нужно для того, чтобы избежать коллапса на энергетическом рынке. В картель ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14% мировой нефтедобычи).

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