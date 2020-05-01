Частные компании SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics стали победителями тендера и разработают системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Об этом сообщает NASA.

Принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin совместно с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper будет разрабатывать трехступенчатую систему посадки экипажа на поверхность Луны. А основатель SpaceX Илон Маск предложил для высадки экипажа полностью интегрированный космический корабль Starship.

Компания прикладной науки и информационных технологий Dynetics вместе с 25 другими предприятиями также примет участие в разработке системы высадки на спутник Земли. Известно, что с Dynetics заключен контракт на строительство человеческой лунной шлюпки для программы Artemis.

"Благодаря заключению этих контрактов Америка движется вперед к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луне в 2024 году", - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

В 2019 году США объявили, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis ("Артемида"). Первый беспилотный запуск с миссией Artemis 1 запланирован на середину 2020 года, а первый пилотируемый Artemis 2 - на 2023 год. В рамках программы Artemis ракета SLS будет использоваться для запуска пилотируемого корабля Orion, в том числе на Луну.

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