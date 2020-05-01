За последние сутки новые случаи коронавируса выявлены во всех районах Киева
За последние сутки новые случаи инфицирования Covid-19 выявлены во всех районах Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.
Он уточнил, что в Печерском районе выявили 5 новых случаев, в Шевченковском - 4, в Соломенском - 4, в Днепровском - 5, в Святошинском - 3, в Деснянском - 3, в Подольском - 1, в Голосеевском - 7, в Оболонском - 7 и в Дарницком - 13.
По данным на утро 1 мая всего в Киеве 1453 подтвержденных случаев коронавируса. 80 человек уже вылечились, а 25 - скончались от болезни.
Статистика заболеваемости по районам Киева выглядит так:
- Печерский - 322
- Шевченковский - 109
- Соломенский - 144
- Днепровский - 132
- Святошинский - 81
- Деснянский - 125
- Подольский - 68
- Голосеевский - 141
- Оболонский - 99
- Дарницкий - 232
Ранее "Страна" писала о том, что в мире за сутки выявили 64 644 случая коронавируса, 5 768 пациентов с Covid-19 скончались.
Также мы сообщали, что Трамп готовит глобальный пакет наказаний Китаю за коронавирус.