За последние сутки новые случаи инфицирования Covid-19 выявлены во всех районах Киева. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что в Печерском районе выявили 5 новых случаев, в Шевченковском - 4, в Соломенском - 4, в Днепровском - 5, в Святошинском - 3, в Деснянском - 3, в Подольском - 1, в Голосеевском - 7, в Оболонском - 7 и в Дарницком - 13.

По данным на утро 1 мая всего в Киеве 1453 подтвержденных случаев коронавируса. 80 человек уже вылечились, а 25 - скончались от болезни.

Статистика заболеваемости по районам Киева выглядит так:

Печерский - 322

Шевченковский - 109

Соломенский - 144

Днепровский - 132

Святошинский - 81

Деснянский - 125

Подольский - 68

Голосеевский - 141

Оболонский - 99

Дарницкий - 232



Ранее "Страна" писала о том, что в мире за сутки выявили 64 644 случая коронавируса, 5 768 пациентов с Covid-19 скончались.

Также мы сообщали, что Трамп готовит глобальный пакет наказаний Китаю за коронавирус.