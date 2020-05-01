Член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Олссон выразил мнение, что пандемия коронавируса может затронуть проведение чемпионата мира-2022 в Катаре после того, как УЕФА поменял правила отбора для европейских сборных на ЧМ-2022.

"Думаю, коронавирус будет влиять на календарь международных матчей еще два-три года. Если ситуация с вирусом будет развиваться еще серьезней, то с календарем определенно возникнет проблема. Некоторые турниры переносятся с одного года на другой... А затем в середине европейского клубного сезона должен состояться чемпионат мира в Катаре - придется уплотнить календарь внутренних и международных соревнований", - отметил Олссон, как сообщает Reuters.

Чемпионат мира в Катаре должен был пройти с 21 ноября по 21 декабря 2022 года. Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на лето 2021 года.

Как сообщала "Страна", ФИФА отменила мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 из-за коронавируса.

Ранее в ФИФА очень сухо и туманно прокомментировали новость об отстранении России от ЧМ-2022 в Катаре.