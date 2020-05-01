На рынке "Лесной" в Киеве торговцы жалуются, что представители "Муниципальной варты" отбирают у них товар без протоколов и описи, а потом увозят его в неизвестном направлении.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Политика Страны".

Рынок "Лесной" закрыт, а стихийную торговлю разгоняют представители "Муниципальной варты" - организации с участием ультраправых, которой мэр Киева Виталий Кличко предоставил право следить за порядком в Киеве во время карантина.

По словам торговцев, "варта" отбирает у них товар без всяких протоколов и описи, то есть, фактически грабит их. По закону, если правоохранители считают, что торговцы нарушили закон, они могут конфисковать товар, но составив протокол с описью конфискованного. И потом, после внесения штрафа, товар возвращается.

"Они забирают этот товар без хозяина. Протокол они тоже не написали... Они должны вызвать наряд, описать по количеству килограммов, а если я оплачу штраф - они должны мне все отдать", - рассказала одна из продавцов.

Напомним, в Украине сегодня почти 900 рынков возобновят работу, "Страна" публиковала список и правила, по которым им разрешил функционировать Кабмин.

Также мы писали, что сегодня в Киеве Бессарабский рынок пока закрыт, но уже готовятся рисовать разметку.