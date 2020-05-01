У входа в зоопарк Киева установили новую скульптуру Зубра. К концу мая здесь появятся и новые скульптуры львов. В рамках реконструкции зоопарка входная группа будет выстроена с улицы Зоологической.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Бронзового Зубра уже установили на его новое. Вскоре, к концу мая, прибудут и Львы. Легендарные визитные карточки зоопарка - фигуры Зубра и Львов - получили новую жизнь!", - говорится в сообщении.

Известно, что старый вход в зоопарк построили в 1966 году. А в 1968 установили у него скульптуры Зубра и Львов.

"Сначала фигуры зверей были сделаны из бетона, затем их покрыли медью - отдельными листами, которые были сварены между собой. По первоначальному замыслу автора, фигуры хотели отлить из бронзы, но тогда решили сэкономить. Такое конструктивное решение, как показало время, было не очень удачным. Между листами меди образовались микротрещины, которые со временем увеличивались. Через них попадала вода и это с годами существенно повредило фигуры зверей. Новые скульптуры - полностью из бронзы. Поэтому, можно сказать, что мы реализовали первоначальный замысел автора известных зверей - скульптора Юрия Рубана", - заявили в пресс-службе.

Точные копии фигур восстанавливали дочь скульптора Александра Рубан и ее муж Виктор Липовка. Для них это было амбициозная задача.

Как сообщала "Страна", Киевский зоопарк не планирует закрываться из-за карантина. Здесь говорили о закрытии только зимних помещений. Сейчас уже достаточно тепло, поэтому большинство животных находится в вольерах на улице. Более того, администрация зоопарка планировала снизить цены на входные билеты.

Также мы писали, что в киевском зоопарке появится океанариум, через который будет вход в сам зверинец.