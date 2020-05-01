По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Киеве зафиксировали уже 1 453 случая коронавируса, из них 52 - в течение минувших суток.

Об этом в Telegram-канале 1 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным мэра столицы, за минувшие сутки коронавирус выявили у 11 медиков. Среди новых инфицированных 33 женщины возрастом от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, 4-летняя и 7-летняя девочка, а также трое мальчиков от 7 до 16 лет.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +5

Шевченковский+4

Соломенский +4

Днепровский +5

Святошинский +3

Деснянский +3

Подольский +1

Голосеевский +7

Оболонский +7

Дарницкий +13

За прошедшие 24 часа выздоровело 5 человек. Из всех 1453 случаев Covid-19 в столице 25 оказались летальными, 80 пациентов выздоровели.

По данным Кличко, в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития: на улице Бажова, где обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал, и на улице Бойчука: там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития. В обоих зданиях осуществляют дезинфицирующие мероприятия.

Напомним, киевляне, шастаюшие по улицам города, расстроили мэра Кличко. Мэр столицы осудил людей, которые самовольно завершили карантин и вышли из дома без масок.

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