В Киеве возросло число случаев коронавируса. Фото: "Страна"

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, в Киеве зафиксировали уже 1 453 случая коронавируса, из них 52 - в течение минувших суток

Об этом в Telegram-канале 1 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

По данным мэра столицы, за минувшие сутки коронавирус выявили у 11 медиков. Среди новых инфицированных 33 женщины возрастом от 20 до 88 лет, 14 мужчин от 20 до 60 лет, 4-летняя и 7-летняя девочка, а также трое мальчиков от 7 до 16 лет. 

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +5
  • Шевченковский+4
  • Соломенский +4
  • Днепровский +5
  • Святошинский +3
  • Деснянский +3
  • Подольский +1
  • Голосеевский +7
  • Оболонский +7
  • Дарницкий +13

За прошедшие 24 часа выздоровело 5 человек. Из всех 1453 случаев Covid-19 в столице 25 оказались летальными, 80 пациентов выздоровели.

По данным Кличко, в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития: на улице Бажова, где обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал, и на улице Бойчука: там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития. В обоих зданиях осуществляют дезинфицирующие мероприятия.

Статистика по коронавирусу в Киеве 1 мая. Скриншот Телеграм-канала Виталия Кличко

Статистика коронавируса в Киеве по районам на 1 мая

Напомним, киевляне, шастаюшие по улицам города, расстроили мэра Кличко. Мэр столицы осудил людей, которые самовольно завершили карантин и вышли из дома без масок. 

Также "Страна" ведет онланй-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 1 мая.

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