В Китае открыли одну из главных достопримечательностей для туристов - Запретный город, так же снимаются запреты на посещение музеев и парков после того, как в конце января музейный комплекс приостановил работу из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Однако теперь на территорию музея под открытым небом в день будут допускать всего 5 тысяч посетителей, а не 80 тысяч, как раньше. Ежегодно Запретный город посещали около 7 млн туристов. В 1987 году Запретный город был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества.

В Пекине возобновили работу и другие музеи и парки. Тем не менее, пока туда разрешено пускать лишь 30% от прежнего числа посетителей.

На китайских территориях вне материковой части страны пятый день подряд не зафиксировано новых случаев заражения и смертельных исходов. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1511 случаев заболевания: в Гонконге - 1037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).

Напомним, Китай не разрешает участвовать в расследовании о природе происхождения коронавируса.

Также мы писали, что Пекин назвал абсурдом требования некоторых стран о компенсации за вспышку пандемии коронавируса.