5 мая пройдет под знаком растущей Луны в Весах. Именно сегодня ожидается магнитная буря, поэтому людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть внимательными к своему здоровью.

Дополнительно мы публиковали астрологический прогноз на весь май, а ниже предлагаем вниманию читателей гороскоп на сегодня, 5 мая 2020 года, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня может ждать весточка от давних друзей, дальних родственников или бывших коллег. Уделите время беседе с ними, пойдите на контакт. Не исключено, что есть смысл возобновить общение.

Телец (21.04 - 20.05)

Этот день отлично подойдет для покупок, все они окажутся удачными. Что касается еды, будьте бдительными. Следите за сроком годности и старайтесь не употреблять вредную пищу, это может отразиться на самочувствии.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам лучше сконцентрироваться на одном большом деле. В таком случае вы на самом деле ощутите результат своей деятельности. Если же сделаете много мелких дел в ущерб одному крупному, то в итоге останетесь собой недовольны.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, днем у Раков появится повод переживать о других людях или даже грустить. Главное - постарайтесь не сильно нервничать и расстраиваться. Жизнь продолжается, вам нужно двигаться дальше. Вечер будет хорошим и душевным.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам сегодняшний день нужно начинать с запасом самоиронии. Замечания, которые вы услышите в свой адрес, следует учесть и сделать вывод. А над шутками о себе посмейтесь и сами пошутите в ответ, этот день обещает быть веселым.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам в этом день рекомендовано чаще смотреть по сторонам и искать прекрасное. В результате вас обрадуют многие вещи. Концентрируйтесь не на плохих, а на хороших мыслях. Это даст толчок для движения вперед.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов будет очень плотная занятость. Вы можете взяться сегодня за многое и все получится! Поэтому вам следует поднажать и не лениться. Вечером вы почувствуете приятную усталость и радость на душе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Жизнь Скорпионов наполнится любовью и романтикой, но в случае, если вы сами не будете бежать от этого. Те, кто давно в отношениях, могут сами разжечь костер страсти, проявив заботу о своей половинке.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов сегодня день новых начинаний. Это касается нового общения и знакомств, рабочих и образовательных инициатив. Даже если ранее вы сомневались в себе, сейчас самое удачное время попробовать!

Козерог (22.12 - 20.01)

Не беспокойтесь о том, что о вас подумают. Не спорьте и не вступайте в конфликты. Важно, что вы думаете о себе сами. Будьте сегодня уверенными в себе! Это станет залогом успеха в ваших трудах.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня Водолеям могут вспомниться неудачи и неприятные жизненные ситуации. Сделайте все возможное, чтобы их забыть. В противном случае вы засомневаетесь в правильности принятого решения и не сделаете то, что нужно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам следует уделить внимание своим близким, друзьям. Поинтересоваться их самочувствием, узнать о необходимости помочь. Помните, что иногда важно не столько само действие, сколько доброе слово - его нужно говорить чаще.